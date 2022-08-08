Latif Şimşek: Böyle bir şeyi ilk defa yaşıyorum

Latif Şimşek: Böyle bir şeyi ilk defa yaşıyorum

DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile canlı yayında tartışma yaşadıktan sonra Enginyurt'un koruması tarafından darbe uğrayan gazeteci Latif Şimşek o anları anlattı.

TV 100'de Pınar Ardor'un sunduğu Gündeme Dair programına Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteci Barış Yarkadaş ve yazar Doğan Çağlar ile birlikte katılan gazeteci Latif Şimşek, Enginyurt'un koruması tarafından darbe maruz kalmıştı.

Koruma tutuklandı

Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte Enginyurt'un koruması hakkında başsavcılık, gözaltı talimatı vermiş ardından emniyetteki işlemlerinin ardından koruma, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Latif Şimşek yaşadıklarını anlattı

Gazeteci Latif Şimşek ise CNN TÜRK canlı yayınına konuk olarak saldırıyla ilgili ayrıntıları ilk kez anlattı.

Latif Şimşek: Böyle bir şeyi ilk defa yaşıyorum - Video

"25 yıldır tanıştığımız siyasetçi ile yaşadık bu olayı"

Hala şaşkın olduğunu belirten Şimşek, "Ben yüzlerce televizyon programına katıldım ama böyle bir şeyi ilk defa yaşadım. Üstelik 25 yıldır tanıştığımız siyasetçi ile yaşadık bu olayı. Program başladı hiçbir sorun yok. Programın ilk reklam arasından sonra tartışmada bir konu başka konuyu çağırıyor. O sırada konu Türkiye'deki yargı sistemine getirildi ve bana göre haksızlık yapıldı."





"Asla böyle bir şey beklemiyordum"



"O sırada Cemal Enginyurt yüksek sesle aşağılayıcı üslupla bir takım sözler söyledi. Ben de aynı sertlikle karşılık verdim. Benim sözlerimde hakaret, küfür asla yoktu. Karşınızda size bağıran çağıran bir ifade tarzıyla konuşan biri varsa Latif Şimşek de aynı tarzda yanıt verir. Asla böyle bir şey beklemiyordum. Çok eskiye dayanan tanışıklığımız var."

"Bir gazeteciyi korumalarına darbettirmek nasıl bir ruh halidir"



Aramızda bir husumet yaşanmamış. Ses yükseltme olayını başlatan kendisi. Bundan dolayı bir gazeteciyi korumalarına darp ettirecek durum nasıl bir ruh halidir merak ediyorum. Canlı yayında şiddetle kalkıp bana doğru gelmeye başladı. Ben de ayağa kalktım. Pınar Ardor yanına ara verdi. Ara verince korumasını mı arkadaşımı bilmiyorum ama stüdyo bir anda karıştı.





"Cemal Enginyurt'un işaretiyle bana saldırıldığını düşünüyorum"



"O arada Cemal Enginyurt'un adamları girmiş stüdyoya. Ben Cemal Enginyurt ile tartışırken biri beni sandalyeye oturttu. Cemal Enginyurt üzerime gelince ayağa kalktım o sırada arkamdan bir yumruk geldi. Orada Cemal Enginyurt'un işaretiyle bana saldırıldığını düşünüyorum."

"Bir insan olarak utandım"

Saldırı anında programın sunucusu olan Pınar Işık Ardor ise onları şöyle anlattı, "Latif Şimşek'e bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Ortam biraz gergin dediğim hava oldu. İki tarafa da çok bakmıyorum o sırada, kafamı kaldırdım dedim ki bu gerginlik hayra alamet değil. 5 dakika sonra reklamdı. Ani kalkınca biz reklam kararı aldık. Reklamda mıyız diye sordu? Sadece şiddet görüntüleri yoktu, çok kötü bir dil vardı. Bir insan olarak utandım. O insanlar içerideki odada yayını seyrediyorlardı."