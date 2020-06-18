LGS ve YKS için sokak kısıtlamasının saatleri belli oldu

LGS ve YKS için sokak kısıtlamasının saatleri belli oldu

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İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağıyla ilgili detayları paylaştı.

LGS ve YKS'ye girecek öğrencilerin, daha sağlıklı şartlarda sınavlara katılabilmeleri için sınav günlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu sınavlara ilişkin sokağa çıkma yasağının uygulanacağı saatleri açıkladı.

LGS VE YKS İÇİN YASAĞIN UYGULANACAĞI SAATLER

Açıklamada, "LGS'nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak." denildi.

YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

KISITLAMAYA İLİŞKİN İSTİSNALAR

Sınava gireceklerden toplu taşıma kullananların bir yakını, özel araçla gelinmesi halinde sürücüyle adayın bir yakını kısıtlamaya tabi olmayacak.

Adaylar, yakınları ve görevlilerin toplu ulaşımında aksama olmaması için belediyeler gerekli tedbirleri alacak, ihtiyaca göre sefer sayısı artırılacak.

Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından bilet almış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

HANGİ İŞ YERLERİ AÇIK OLACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak saatlerde fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, tatlı üretim ve satışı yapılan iş yerleri açık olacak.