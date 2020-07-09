Libya Müftüsü Türkiye için halkı sokağa davet etti

Libya Müftüsü Türkiye için halkı sokağa davet etti

Türkiye'nin ülkesinin yanında yer almasını takdir ettiğini belirten Libya Müftüsü, bu iş birliğine katkı için Libyalılara destek gösterileri düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Libya'da, Türkiye sesleri her geçen gün daha da artarak devam ediyor...

Libya Müftüsü Şeyh Sadık el-Gıryani, Türkiye'nin Libya'ya verdiği destekler için kendi halkına çağrıda bulundu.

Libya Müftülüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Giryani, Türkiye'nin Libya'ya desteğine överek, yakın zamanda Türkiye'den gelen üst düzey heyetlerin Libya hükümetinin yanında duran açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

HER TÜRLÜ ENGELE KARŞI TÜRKİYE...

Giryani, "Libya hükümetinin, Türkiye'nin Libya'ya yardımı nedeniyle karşısına çıkan koalisyona yönelik duruşunu takdir etmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE LİBYA İŞ BİRLİĞİNE DESTEK

Aynı şekilde, Libya'da katıldığı yerel bir televizyon programında konuşan Giryani, Libya içindeki sivil, toplumsal tüm unsurların, Türkiye'nin Libya ile iş birliğini destekleyen kalabalık gösteriler düzenlemesi ve tüm bu unsurların yayınlayacakları açıklamalarla bu iş birliğine katkı sunması çağrısında bulundu.

TÜRKİYE İÇİN KALABALIK DESTEK GÖSTERİLERİ

Giryani, "Trablus halkı 2-3 ay öncesine kadar neler yaşadığını, her gün başlarına füze yağdığını, sürekli korku içinde olduklarını ve bu durumdan çıkmalarına kimin yardımcı olduğunu biliyor. Bu nedenle hakkın, sahibine teslim edilmesi ve kalabalık gösteriler düzenlenmesi gerekir." dedi.

"FRANSA, BAE GİBİ ÜLKELERDEN UZAK DURULMALI"

Türkiye'nin Libya ile yaptığı ittifakın meşru ve hukuki olduğunun altını çizen Giryani, ülkedeki gayrimeşru müdahalenin Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden geldiğini ve asıl kınanması gereken ülkelerin bunlar olduğunu kaydetti.