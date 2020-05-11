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    Libya'dan uçak gelmeyince otel önünde protesto ettiler

    Korona sebebiyle uçuşların iptal olmasının ardından, Bahçelievler'de bir otelde konaklayan Libyalı yolcular, Libya'dan gelmesi beklenen uçak gecikme yapınca otel önünde durumu protesto etti.
    • DHA
    • 11.05.2020 - 18:03
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    Libya'dan uçak gelmeyince otel önünde protesto ettiler

    İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan bir otelde kalan Libyalı yolcular, Libya hükümeti tarafından gönderilmesi planlanan uçakla ülkelerine döneceklerdi.

    Hazırlanıp kaldıkları otelin önünde toplanan yolcular, uçağın gecikmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'na götürülemedi.

    PROTESTO EDİP POLİSLE TARTIŞTILAR

    Otel önünde bekleyen Libyalı yolcular ise tekrardan otele girmek istemedi. Sosyal mesafe kuralını da hiçe sayan grup, durumu protesto etmeye başladı.

    Yaşanan olayın ardından çevik kuvvet ekipleri otel çıkışlarını kapatırken, Libyalılar ile polis arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

    Daha sonra Libyalı yolcular, otel havuzunun bulunduğu alana alındı.

    Libya'dan uçak gelmeyince otel önünde protesto ettiler

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