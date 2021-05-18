Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lice'de öldürülen teröristlerden birinin, kırmızı kategoride aranan Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında MİT Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde, Diyarbakır Lice kırsalında Jandarma SİHA/İHA, JÖH ve Komando Birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

KIRMIZI KATEGORİDE ARANAN DİYARBAKIR SORUMLUSU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Diyarbakır sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve 10 milyon liraya kadar ödülle; Kırmızı Kategoride aranan Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek olduğu tespit edildi.

2018'DEN BU YANA KANLI TERÖR ETLEMLERİNE TALİMAT VEREN KİŞİ

Etkisiz hale getirilen teröristin, 2018 yılından bu yana kanlı terör eylemlerinin talimatlarını vererek birçok vatandaşımızın yaralanması ve öldürülmesi olaylarının faili ve azmettiricisi olduğu bilinmekte..