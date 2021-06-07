Likya yolunda kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Antalya'da Likya Yolu'nda yürüyüş esnasında dengesini kaybederek kayalıklardan düşen gurbetçi yaşamını yitirdi.

Antalya'da Likya yolunda Finike Jandarma İlçe Komutanlığı ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bir erkek cesedi bulundu.

DENGESİNİ YİTİRMESİ SONUCU DÜŞTÜ

Olay, bugün öğle saatlerinde ortaya çıktı. Finike’nin Boldağ Mahallesi Tikenlik mevki Tarihi Likya yolu üzerinde bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden Finike Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri cesedin Tarihi Likya yolu üzerinde yürüyüş yapan ve Fransa’nın Ferney Voltaire şehrinde ikamet eden Tuna Dalkılıç'a ait olduğunu belirledi.

Yapılan ilk incelemede Dalkılıç’ın kayalık bölgede dengesini yitirmesi sonucu yüksekten başının üstüne düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA KALDIRILDI

Ceset bulunduğu yerden Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya’dan gelen İl jandarma komutanlığı JAK timi tarafınan alınıp yaklaşık 800 metrelik yoldan ardından aşağı indirildi.

Dalkılıç’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

SON PAYLAŞIMI: YARISI TAMAMLANDI, HALA DEVAM EDİYOR

Yürüyüşü boyunca çektiği bazı fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşan Tuna Dalkılıç’ın 27 Mayıs’ta yaptığı son paylaşımında ise Likya Yolu’nda çekilen bir fotoğrafına yer verip, “Yarısı tamamlandı, hala devam ediyor” notunu düştüğü ortaya çıktı.



