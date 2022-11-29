Petrol
85.69
2.15%
Euro
19.3266
0.35%
Dolar
18.636
0.05%
Altın
1.051
0.87%
Borsa
4847
0.00%
Bitcoin
312.461
1.14%
BTXN Coin
5.61
-2.94%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    Limni Gölü, beyaza büründü

    Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Limni Gölü Tabiat Parkı, mevsimin ilk kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede güzel manzaralar ortaya çıktı.
    • 29.11.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 10:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Limni Gölü, beyaza büründü

    Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan ve krater özelliğine sahip Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, son dönemde Doğu Karadeniz'in dikkat çeken turizm bölgeleri arasında yer alıyor.

    Kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki bu gölü, her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.

    Kar kalınlığı 10 santim

    Mevsimin ilk karının düştüğü göl, beyaza büründü.

    DHA’nın haberine göre kar kalınlığı şimdiden 10 santimetreye ulaştı.

    1700 rakımlı bölgede, sarıçam ve ladin ağaçlarının beyaz gelinliği giymiş hali, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

    Limni Gölü, beyaza büründü #1

    Limni Gölü, beyaza büründü #2

    Limni Gölü, beyaza büründü #3

    Limni Gölü, beyaza büründü #4

    Limni Gölü, beyaza büründü #5


    Polestar, Avrupa'da elektrikli araç üretmek istiyor
    Otomobil

    Polestar, Avrupa'da elektrikli araç üretmek istiyor

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    MasterChef’te bu hafta elenen isim belli oldu
    Medya

    MasterChef’te bu hafta elenen isim belli oldu

    Görüş Bildir