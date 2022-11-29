Limni Gölü, beyaza büründü

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Limni Gölü Tabiat Parkı, mevsimin ilk kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede güzel manzaralar ortaya çıktı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan ve krater özelliğine sahip Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, son dönemde Doğu Karadeniz'in dikkat çeken turizm bölgeleri arasında yer alıyor.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki bu gölü, her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.

Kar kalınlığı 10 santim

Mevsimin ilk karının düştüğü göl, beyaza büründü.

DHA’nın haberine göre kar kalınlığı şimdiden 10 santimetreye ulaştı.

1700 rakımlı bölgede, sarıçam ve ladin ağaçlarının beyaz gelinliği giymiş hali, güzel görüntüler ortaya çıkardı.