Lisanslı depolarda randevuyla hububat alımı dönemi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), lisanslı depoların kurum sistemine entegre olacağını ve hububat alımlarının randevuyla yapılacağını bildirdi.

AA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nden hububat alımlarına dair açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, yeni uygulamaya geçiş sürecine ve alınan karara ilişkin bilgi verildi.

Randevuyla hububat alımı dönemi

Ticaret Bakanlığının, randevulu alım yapılması yönünde gelen talepler üzerine harekete geçtiği ve faaliyet izinli tüm lisanslı depo işletmelerine "ivedilikle" bu sisteme geçiş için yazılı talimat verdiği aktarılan açıklamada, TMO'dan da bu süreçte talep yazısı gönderildiği belirtildi.

Talep yazısında ürün alımlarında üretici mağduriyetinin önüne geçmek, alımları planlı yürütmek ve tüm üreticilere eşit hizmet vermek amacıyla TMO'nun randevulu sistemi kullandığının aktarıldığı belirtilen açıklamada, Bakanlık yazısındaki şu ifadelere yer verildi:

"Lisanslı depo şirketlerinin herkese eşit hizmet vermesini temin etmek üzere lisanslı depoların boş depo kapasitelerinin öncelikli olarak üreticiler tarafından kullanılmasını sağlamak ve söz konusu şikayetlerin önüne geçmek amacıyla ürün alımlarında lisanslı depoların da randevu sistemine geçmesi uygun olacaktır. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depo işletmelerinin TMO randevu sistemine entegre edilmesi ile randevu yönetiminin ilgili TMO başmüdürlükleri ile lisanslı depo yöneticilerinin koordinesinde yürütülmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir."

Ortak randevulu sistem üzerinden çalışılacak

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının kendilerine ulaşan başvuru ve şikayetler ile TMO'nun talebini birlikte değerlendirdiği ifade edilerek, "Söz konusu şikayetlerin en aza indirilmesi, lisanslı depolara ürün alımına yönelik disiplinin sağlanması ve düzenli alımların gerçekleştirilmesi için TMO ile protokol imzalayan lisanslı depo işletmelerinin Ofis ile ortak randevu sistemi üzerinden çalışması uygun görülmüştür." değerlendirmesinde bulunuldu.

Lisanslı depo işletmelerinin TMO ile ortak randevu sistemine geçmesine yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi için lisanslı deponun bulunduğu TMO başmüdürlüğüyle ivedi olarak irtibata geçilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: