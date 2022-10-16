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    Maden şehidinin babası, cenazede zor anlar yaşadı

    Bartın Amasra'da yaşanan faciada oğlunu kaybeden acılı baba, cenazede ayakta durmakta zorlanarak, oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.
    • 16.10.2022 - 17:57
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    Maden şehidinin babası, cenazede zor anlar yaşadı

    Türkiye Cuma günü Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden felaketi ile sarsıldı..

    Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki grizu patlaması sonucu 41 işçi yaşamını yitirdi.

    Bir yandan yaralı işçilerin tedavileri devam ederken, bir yandan da hayatını kaybedenler uğurlanıyor..

    Patlamada şehit olan maden işçilerinden Öner Yıldız'ın (35) cenazesi, memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesine getirildi.

    İki çocuk babası olan Yıldız için Konarı köyünde cenaze töreni düzenlendi.

    Törene Öner'in yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Acılı baba gözyaşlarına boğuldu

    Taziyeleri kabul eden baba İsmail Yıldız, ayakta durmakta zorlanarak, gözyaşlarına boğuldu. Baba Yıldız, oğlunun ocakta eksi 300 kotunda çalıştığını, olaydan arkadaşlarının haber vermesiyle haberdar olduğunu söyledi.

    Maden şehidi Yıldız, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

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    Maden şehidinin babası, cenazede zor anlar yaşadı #6


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