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    Mahalle bekçilerine yeni haklar geliyor

    Meclis'te çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesine ilişkin kanun teklifi görüşülecek.
    • AA
    • 01.06.2020 - 09:30
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    Mahalle bekçilerine yeni haklar geliyor

    Meclis, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 16 Nisan'da ara verdiği çalışmalarına 48 gün sonra yeniden başlayacak.

    "Yeni normal" düzende çalışmalarına yeniden başlayacak olan TBMM Genel Kurulu, 2 Haziran Salı günü toplanacak. Meclis'te bu süreçte çalışmalar sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına gerekli hassasiyet gösterilerek sürdürülecek.

    Genel Kurulda Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi ele alınacak.

    BEKÇİLERİN YETKİLERİ GENİŞLETİLECEK

    Düzenlemeye göre, çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.

    ARAÇLARIN KALDIRILMASI

    Bekçiler, halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek; sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıtları ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayacak.

    ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ

    Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip bulunacak, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak. Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçileri, jandarma hizmetleri sınıfına dahil edilecek.

    HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ 40 SAAT OLACAK

    Çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak. Emniyet ve asayişin gerektirdiği durumlarda haftada bir gün istirahat verilmek kaydıyla bu süre artırılabilecek.

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