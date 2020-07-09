Mahmut Tanal polis barikatlarını yıktı

En Son Haber

Avukatlar yasağa rağmen toplu yürüyüş ve eylemlerini sürdürürken CHP'li Mahmut Tanal da eyleme katıldı.

Meclis'te gündem çoklu baro tartışması...

Meclis'te görüşülen yasa teklifinin maddeleri vekiller tarafından tartışılırken, avukatlar eyleme devam ediyor...

Ankara'da da baro başkanları protestolarını dün Kuğulu Park'ta sürdürdü.

Polisin, parktaki baro başkanlarının yanına avukatların ve basın mensuplarının geçişine izin vermemesi, polisle sert tartışmaların yaşanmasına neden oldu.

TANAL, BARİKATLARI YIKTI

Polisler, koronavirüs nedeniyle gösteri ve eylemlere izin vermezken, avukatlar polise yönelik “Parkı aç, parkı aç” sloganı attı.

Bu sırada CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da polise tepki gösterdi.

Tanal, polisin kurduğu barikat noktalarını yıkarak açarken, onun eylemine diğer göstericiler de destek verdi.

Barikatlar kısa süre için yaşanan karmaşa sırasında kısa süre için açıldı ancak polis kısa süre sonra yeniden barikatları kurdu.

Mahmut Tanal avukatlar için polis barikatlarını yıktı İZLE