Mahsun Kırmızıgül ile Alişan neden küsmüştü? Mahsun Kırmızıgül ve Alişan barıştı mı? Olayın perde arkası...

Mahsun Kırmızıgül ile Alişan neden küsmüştü? Mahsun Kırmızıgül ve Alişan barıştı mı? Olayın perde arkası...

20 yıldır konuşmayan Mahsun Kırmızıgül ve Alişan'ın küsme nedeni merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde barışan Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasında ne geçti? İşte Alişan'ı şoke eden o olay...

Barışma iddiaları ile gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül ve Alişan arasında geçenler bir anda merak konusu oldu.

Alişan ile Mahsun Kırmızıgül'ün küslüğünü bilmeyenler, 'Mahsun Kırmızıgül ile Alişan neden küstü?' araştırması yaparken, olayı bilenler ise 'Mahsun Kırmızıgül ile Alişan gerçekten barıştı mı? Nasıl barıştı?' diye araştırıyor.

İşte sizler için Alişan ile Mahsun Kırmızıgül'ün küsme hikayesi ve barışma anı...

ALİŞAN İLE MAHSUN KIRMIZIGÜL NEDEN KÜSMÜŞTÜ?

Bir zamanların “Prestij Müzik Ailesi” isimli şirketi, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül'ün parladığı dönemlerde de zirvedeydi.

Merhum Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu şirket, şimdinin müzik devleri Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan’ı zirveye çıkarmıştı.

MAHSUN KIRMIZIGÜL İLE ALİŞAN'IN KAVGASI

O dönem aynı sahneyi paylaşan üçlü, şirketin iflasıyla ayrı yollara gitmişti. Sonrasında ise Mahsun Kırmızıgül ve Alişan büyük bir kavgaya tutuşmuş, magazin programları aracılığıyla birbirleri hakkında çeşitli iddialarda bulunmuşlardı.

Bu kavga üzerinden tam 20 yıl geçti ve ikili bu süre zarfında Mahsun Kırmızıgül ile hiç bir araya gelmedi.

“BÖYLE GÜNDE KÜSLÜK OLMAZ”

Ta ki geçtiğimiz haziran ayına kadar! Eşi Buse Hanım ve iki yaşındaki oğlu Burak’la İstanbul’dan İzmir’e giderken otoyolda büyük bir kaza geçiren Alişan, ölümden döndü.

Manisa’da geçirdikleri kaza sonrası evlerine geri dönen aile, yakınlarının geçmiş olsun ziyaretleriyle teselli buldu. Geçmiş olsun ziyaretine giden isimlerden biri de Mahsun Kırmızıgül oldu.

"BÖYLE GÜNDE KÜSLÜK OLMAZ"

Ünlü sanatçı, kazayı duyar duymaz ortak dostları olan cemiyetin önde gelen isimlerinden Nadire İçkale’nin oğlu iş insanı Ozan İçkale’nin “böyle günde küslük olmaz” demesiyle, İçkale ile birlikte Alişan’ın evine geçmiş olsun ziyaretine gitmiş.

Fakat Alişan’ın evde olmaması nedeniyle Kırmızıgül ve İçkale evin balkonunda eski dostunu beklemeye başlamış.

Bir süre sonra Alişan eve dönüp de balkonda Mahsun Kırmızıgül’ü karşısında görünce şoke olmuş tabii ki! Eski dostlar balkonda sıkıca birbirlerine sarılmış ve 20 yıllık küskünlük son bulmuş.



