Malatya'da 17 yaşındaki oğlunu depremde kaybeden annenin acısı

İHA
Kahramanmaraş merkezli depremler, Malatya’da büyük yıkıma neden oldu.
Şehrin eski halinden eser kalmadı.
Enkaz kaldırma çalışmalarının son aşamasına gelinirken, yaşanan acıların tarifi mümkün olmadı.
Muhabir de ağladı
Malatyalı bir anne, asrın felaketinde 17 yaşındaki oğlunu kaybetti.
Oğlunun hayallerinin olduğunu söyleyen anne, gözyaşlarını tutamadı.
Annenin feryadı, ona mikrofon uzatan muhabiri de ağlattı.
Yürek burkan anlar
Niyazi Mahallesi’ndeki bir enkaz alanında canlı yayın yapan yerel bir televizyonun muhabiri, her ne kadar anneyi teselli etmeye çalışsa da başarılı olamadı.
Yürek burkan bu anlar, izleyenleri duygulandırdı.
Öte yandan muhabirin de, aynı mahallede oturduğu ve birçok tanıdığını depremde kaybettiği öğrenildi.