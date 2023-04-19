Malatya'da 17 yaşındaki oğlunu depremde kaybeden annenin acısı Asrın felaketinin yıkıma uğrattığı illerden biri olan Malatya’da, deprem sahasında canlı yayın yapan televizyonun muhabiri yayına aldığı depremzede ile birlikte gözyaşlarını tutamadı. Kadının yaşadığı acı, yürekleri dağladı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremler, Malatya’da büyük yıkıma neden oldu.

Şehrin eski halinden eser kalmadı.

Enkaz kaldırma çalışmalarının son aşamasına gelinirken, yaşanan acıların tarifi mümkün olmadı.

Muhabir de ağladı

Malatyalı bir anne, asrın felaketinde 17 yaşındaki oğlunu kaybetti.

Oğlunun hayallerinin olduğunu söyleyen anne, gözyaşlarını tutamadı.

Annenin feryadı, ona mikrofon uzatan muhabiri de ağlattı.

Yürek burkan anlar

Niyazi Mahallesi’ndeki bir enkaz alanında canlı yayın yapan yerel bir televizyonun muhabiri, her ne kadar anneyi teselli etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Yürek burkan bu anlar, izleyenleri duygulandırdı.

Öte yandan muhabirin de, aynı mahallede oturduğu ve birçok tanıdığını depremde kaybettiği öğrenildi.