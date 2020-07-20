Malatya'da 208 litre sahte içkiye el konuldu

Polis ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında 208 litre sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tekel büfe işletmecisi bir kişinin sahte rakı imal ve satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

208 LİTRE SAHTE İÇKİ BULUNDU

Harekete geçen ekipler, şüphelinin iş yerine ve ikametine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada bidon ve pet şişelerde toplam 208 litre el yapım sahte içki ele geçirildi.

Şüpheli ise gözaltına alındı.