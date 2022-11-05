Malatya’da 292 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 292 litre sahte içki ile çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adreste uyuşturucu ile sahte içki imalatı ile ticareti yapıldığını belirledi.

292 litre sahte alkol



Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 593 adet uyuşturucu hap, bin 164 adet boş kapsül, 1 adet kapsül dolum aparatı, 1 adet hassas terazi ve 292 litre sahte alkol ele geçirildi.





1 kişi gözaltında

İHA'nın haberine göre, 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.



