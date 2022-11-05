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    Malatya’da 292 litre sahte içki ele geçirildi

    Malatya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 292 litre sahte içki ile çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
    • 05.11.2022 - 06:31
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    Malatya’da 292 litre sahte içki ele geçirildi

    Malatya’nın Hekimhan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adreste uyuşturucu ile sahte içki imalatı ile ticareti yapıldığını belirledi.

    292 litre sahte alkol

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 593 adet uyuşturucu hap, bin 164 adet boş kapsül, 1 adet kapsül dolum aparatı, 1 adet hassas terazi ve 292 litre sahte alkol ele geçirildi.

    Malatya’da 292 litre sahte içki ele geçirildi #1

    1 kişi gözaltında

    İHA'nın haberine göre, 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

    Malatya’da 292 litre sahte içki ele geçirildi #2

    Malatya’da 292 litre sahte içki ele geçirildi #3

    Malatya’da 292 litre sahte içki ele geçirildi #4


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