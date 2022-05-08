Petrol
113.22
2.09%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
905.21
0.95%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
540.011
-1.24%
BTXN Coin
15.55
-4.01%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C

    Malatya'da 4 araç birbirine girdi

    Malatya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle kentte trafik kilitlendi.
    • 08.05.2022 - 00:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da 4 araç birbirine girdi

    22.10 sularında Malatya'nın Sanayi altgeçidi Ankara istikametinde meydana gelen kazada, aynı yöne seyreden M.Ö.’nün kullandığı 27 LS 021 plakalı Fiat marka araç, S. A. yönetimindeki 44 LF 890 plakalı otomobil ile C.T. idaresindeki 44 ABT 491 plakalı Volkswagen marka panelvan minibüs ve B .A. yönetimindeki 44 ADD 433 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

    Kaza sonrası uzun kuyruklar oluştu

    Araçların kullanılamaz hale geldiği kaza sonrasında Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralının Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik kilitlendi.

    Yaklaşık bir saat araçların Ankara istikametine geçişine izin verilmezken, kazaya karışan araçların bölgeden çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

    Malatya da 4 araç birbirine girdi #1

    Malatya da 4 araç birbirine girdi #2

    Malatya da 4 araç birbirine girdi #3

    Malatya da 4 araç birbirine girdi #4

    Malatya da 4 araç birbirine girdi #5

    Malatya da 4 araç birbirine girdi #6

    Malatya da 4 araç birbirine girdi #7


    İlginizi Çekebilir

    Fenerbahçe'den Trabzonspor'a kupa resti
    Futbol

    Fenerbahçe'den Trabzonspor'a kupa resti

    Doğru Metaverse yatırımı ile geleceğini kurtar!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse yatırımı ile geleceğini kurtar!

    Taliban, Afganistan'da burkasız sokağa çıkmama emri verdi
    Dünya

    Taliban, Afganistan'da burkasız sokağa çıkmama emri verdi

    Görüş Bildir