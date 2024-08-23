Malatya'da 4,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte bandrollü tütün istihbaratı üzerine harekete geçti.
Kent içi faaliyetler esnasında takibe alınan 1 tır ve 1 kamyonet durduruldu.
4.5 TON KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
Araçlarda yapılan aramalarda, tır dorsesinde ve kamyonet römorkunda toplam 4,5 ton sahte bandrollü tütün ele geçirildi.
Kaçak tütünlere el koyan ekipler, araç sürücüleri A.Ö. ve Ü.D.'yi gözaltına aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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