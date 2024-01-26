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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir deprem meydana geldi.

Dün saat 16.04'te meydana gelen deprem; Gaziantep, Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi.

Depreme canlı yayında yakalandılar

Depreme, Malatya Vuslat Televizyonu'nda "Cumanın Bereketi" programının sunuculuğunu yapan Mehmet Refik Metin ve konuğu Din Görevlisi Mehmet Menteş program çekiminde yakalandı.

Panik anı kamerada

Deprem anında konuğun ve program yapımcısının panik anı görülürken sallanan dekor ve avizeler kameraya yansıdı.

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