Malatya'da 6 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı Malatya’da 6 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

İHA

Saat 20.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu sanayi alt geçidi girişinde, Ankara istikametine seyir halinde olan M.A.E. idaresindeki 44 BC 578 plakalı araç ile aynı yöne ilerleyen M.F. yönetimindeki 06 DJV 925 plakalı araç çarpıştı.

Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Dört aracın daha karıştığı kazada M.A.E. ile M.K. yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.