Malatya'da 8 bin kişilik konteyner kent havadan görüntülendi Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremden etkilenen Malatya'da konteyner kentler oluşturuldu. 8 bin kişilik konteyner kentte gece saatlerindeki yaşam havadan izlendi.

AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, 2 bin 122 konteynerin kurulduğu geçici barınma merkezinde akşam da çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

200 dönümlük alana konteyner kent

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin etkilediği kentte, vatandaşların barınma sorununu çözmek için İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki yaklaşık 200 dönüm alana konteyner kent kuruldu.

8 bin kişi için etkinlikler düzenleniyor

Yaklaşık 8 bin kişinin yerleştirildiği alanda kalan çocuklar ve gençler, kendileri için kurulan çocuk oyun alanı ve basketbol sahasında iftarın ardından güzel vakit geçiriyor.

Konteyner kentin güvenliğini sağlayan askerler de buradaki çocukların oyunlarına eşlik ederken, Türk Kızılay'ın gönüllü ekipleri ise çocuklara balon veriyor, çeşitli ikramlarda bulunuyor.

"Ne talep edersek hemen getirip bizlere veriyorlar"

Depremzede gençlerden Faruk Berat Bozkurt, AA muhabirine, akşamların konteyner kentte genel olarak güzel geçtiğini belirterek, kendileri için hazırlanan alanlarda basketbol, futbol, voleybol oynadıklarını söyledi.

Bazen askerlerin de kendileriyle oyun oynadığını ifade eden Bozkurt, böylece depremin izlerini silmeye çalıştıklarını belirtti.

Yetkililere kendilerini unutmadığı için teşekkür eden Bozkurt, "Her türlü ihtiyacımızı karşılıyorlar. Ne talep edersek hemen getirip bizlere veriyorlar. Bize her türlü açıdan yardımcı oluyorlar." dedi.

"Gündüzleri ders yapıyoruz, akşamları oyun oynuyoruz"

Yusuf Aşan da, ailesinin konteyner başvurusunda bulunduğunu kaydederek şöyle konuştu:

"Kısa sürede buraya yerleştik. Burada aynı zamanda okulumuza devam ediyoruz. Gündüzleri derslerimizi yapıyoruz, akşamları ise arkadaşlarımızla spor sahalarında oyunlar oynayarak güzel vakit geçiriyoruz."

"Devletimizden Allah razı olsun"

Melek Tekatlı ise sabahları okula gittiklerini, akşam olduğunda da arkadaşlarıyla bir araya gelip çeşitli aktiviteler düzenlediklerini söyledi.

Burada çalışan gönüllerin kendilerinin mutluluğu için elinden geleni yaptığının altını çizen Tekatlı şunları dile getirdi:

"Hepsine çok teşekkür ederiz. Devletimizden de Allah razı olsun. Bizim gibi gençlerin daha güzel vakit geçirmeleri için her şeyi düşünmüşler. Biraz olsun kafamızı dağıtabilmemiz spor sahaları yapılmış. Biz de fırsat buldukça iftarın hemen ardından oyunlar oynayıp vakit geçiriyoruz."

Öte yandan ışıklandırmaların tamamlandığı 2 bin 122 konteynerin kurulduğu geçici barınma merkezi havadan görüntülendi.