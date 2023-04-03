Malatya'da acil yıkılacak ve yıkık bina enkazının yüzde 70'i kaldırıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin son bilgileri verdi. Bakan Soylu, “5 bin 393 olan acil yıkılacak ve yıkık bina enkazının yüzde 70'i kaldırıldı” dedi.

AA

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Malatya’da da büyük hasara yol açtı.

Kentte binlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce bina da yerle bir oldu.

Binalar yıkıldı

Kayısının başkenti, günler sonra 5.8 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı.

O depremde de 30’ün üzerinde bina yıkıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya’da enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin son bilgileri verdi.

Bakan Soylu bilgilendirdi

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da, Kars Valisi Türker Öksüz ile ilçelerdeki koordinatör vali ve kaymakamların eş güdümünde, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Günde 2 bin 630, bugüne kadar da 74 bin 788 kamyon seferiyle toplam 488 bin 85 metreküp hafriyatın kaldırıldığını kaydeden Soylu, şu ifadeleri kullandı.

"Enkazın yüzde 70'i kaldırıldı"