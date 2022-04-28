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    Malatya'da adres sorma bahanesiyle gelen kişi silahla ateş açtı

    Malatya'da bir oto bakım servisine adres sorma bahanesiyle gelen zanlı silahla ateş açtığı husumetlisini bacağından yaraladı.
    • 28.04.2022 - 00:53
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    Malatya'da adres sorma bahanesiyle gelen kişi silahla ateş açtı

    Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Tornacılar sokak içerisinde bulunan bir oto bakım servisine adres sorma bahanesiyle gelen H.Y. (31) husumetlisi olduğu ileri sürülen müşteri İ.İ.’ye (27) silahla ateş açtı.

    Bacağından yaralandı

    DHA'nın haberine göre, açılan ateş sonucu sağ bacağına isabet alan İ.İ. yaralanırken, H.Y. bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Polis ekiplerinin olayın şüphelisini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

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    Malatya da adres sorma bahanesiyle gelen kişi silahla ateş açtı #7


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