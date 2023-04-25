Malatya'da ağır hasarlı bir bina çöktü Malatya'nın Küçük Mustafa Paşa Mahallesi Zapçıoğlu Caddesi ağır hasarlı bir binanın çökmesi sonucu, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İHA

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 11 ili etkilemiş büyük bir yıkıma neden olmuştu.

Depremin ardından başlayan enkaz kaldırma ve yeniden inşa çalışmaları devam ederken, bazı ağır hasarlı binalar da yıkılmayı bekliyor.

50 bini aşkın kişinin vefat ettiği depremden etkilenen illerden biri de Malatya idi.

Ağır hasarlı bina çöktü

Ağır hasarlı bir bina, akşam üzeri saatlerinde çöktü.

Binanın çökmesinin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında birilerinin kalma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlatıldığı öğrenildi.