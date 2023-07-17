Malatya’da anız yakılmasına yasak geldi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, özellikle hububat hasadı sonrası anız yakılmasının zararlı olduğunu belirterek, yasakladı.

İHA

Turizm cennetleri, aşırı sıcaklardan dolayı orman yangınlarıyla mücadele ederken, bir uyarı da Malatya için yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentte hububat hasadı sonrası anız yakılması yasaklandı.

'Toprağa karıştırılması etkiliyor'

Yapılan açıklamada, araştırmalar sonucu hububat hasadından sonra kalan artıkların yakılarak toprağa karıştırılmasının verim ve toprak üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu belirtildi.

Canlılar zarar görebilir

Anız yakılması ile sap, saman ve organik maddenin yok edildiği ve bunun sonucunda toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesinin bozulduğu belirtilerek “Buna bağlı olarak toprağın üstünde ve altında doğaya ve canlılara yararlı olabilecek, organik-inorganik maddeler ile mineraller zarar görmektedir.” denildi.

Bu nedenle Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da ürün hasadından sonra anızların yakılmasının çevre ve toplum sağlığının yanı sıra kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek adına yasaklandığının belirtildi.

Cezası var

Açıklamada, “Anız yakıldığını gören veya duyan çiftçilerimiz derhal idari ve adli mercilere haber vereceklerdir. Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde cezai işlem uygulanacaktır.” ifadelerine yer verildi.