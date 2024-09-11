Malatya'da anonsa giden polis ekipleri, esnafı kanlar içerisinde buldu

İHA
Malatya'da 23.20 sıralarında Battalgazi ilçesi Halfettin Mahallesi’nde, Şehit Ahmet Sarıoğlu Sokak üzerinde bir kişinin bıçakla yaralandığı anonsuna giden polis ekipleri bölgede çorap satışı yapan esnaf A.N.’yi iş yerinde kanlar içerisinde buldu.
TALİHSİZ ADAM HASTANEYE KALDIRILDI
Sol bacağından yaralı halde bulanan şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
A.N.’nin polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde konteyner iş yerinin camına tekme attığını belirttiği öğrenilirken, olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet tabanca buldu.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Hastanede tedavi altına alınan A.N.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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