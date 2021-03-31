Malatya'da apartmana karantina

Malatya'da 3 bloklu sitenin bir apartmanında oturan 8 kişide koronavirüs tespit edilince bina karantinaya alındı.

Yeşilyurt'a bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde 3 bloklu bulunan sitedeki bir apartmanda yaşayan 8 kişide yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

APARTMAN KARANTİNAYA ALINDI

Bunun üzerine ilçe Hıfzıssıhha kararıyla apartman karantinaya alındı. 10 günlüğüne karantinaya alınan apartmanın giriş ve çıkışlarına izin verilmedi. Apartmanın girişi ve çocuk oyun parkı şeritlerle kapatılarak, kullanıma izin verilmiyor.

















