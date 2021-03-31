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    Malatya'da apartmana karantina

    Malatya'da 3 bloklu sitenin bir apartmanında oturan 8 kişide koronavirüs tespit edilince bina karantinaya alındı.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 19:34
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    Malatya'da apartmana karantina

    Yeşilyurt'a bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde 3 bloklu bulunan sitedeki bir apartmanda yaşayan 8 kişide yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

    APARTMAN KARANTİNAYA ALINDI

    Bunun üzerine ilçe Hıfzıssıhha kararıyla apartman karantinaya alındı. 10 günlüğüne karantinaya alınan apartmanın giriş ve çıkışlarına izin verilmedi. Apartmanın girişi ve çocuk oyun parkı şeritlerle kapatılarak, kullanıma izin verilmiyor.

    Malatya da apartmana karantina #1

    Malatya da apartmana karantina #2

    Malatya da apartmana karantina #3

    Malatya da apartmana karantina #4

    Malatya da apartmana karantina #5

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