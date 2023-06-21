Malatya'da arkadaş kavgasında kan aktı: 2 yaralı Malatya’da iki arkadaş arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 23.00 sıralarında bağlı Hidayet Mahallesi’nde, Şentürk Sokak'ta karşılaşan arkadaşlar T.G. (26) ile D.K. (27) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Pompalı tüfek ve bıçak darbesiyle yaralandılar

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, D.K. aldığı bıçak darbesiyle T.G. ise pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda karşılıklı birbirini yaralayan iki arkadaştan T.G. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, D.K. ise Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tahkikat sürüyor

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet silah ile bıçak buldu. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.