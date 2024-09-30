İHA
Malatya'da saat 22.30 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Kendirli mevkiinde, Sivas istikametinden gelen 44 JA 219 plakalı askeri araç, kavşakta 58 AAB 674 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı.
7 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada 5'i asker 7 kişi yaralanırken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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