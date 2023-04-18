Malatya'da bayram telaşı yok, acı var Ramazan Bayramı telaşı, yıkıcı depremler nedeniyle buruk geçiyor. Kent merkezinde az sayıda esnaf konteyner veya derme çatma iş yerlerinde faaliyetlerini sürdürürken, alışverişe çıkan vatandaşlar, şehrin enkaza dönmüş halini gördükçe üzülüyor…

DHA

Türkiye, Ramazan Bayramı’na depremlerin gölgesinde giriyor…

6 Şubat günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, binlerce canın yitip gitmesine neden oldu.

11 ili etkileyen depremlerde, binlerce bina da yerle bir oldu.

Cıvıl cıvıl Malatya'dan eser yok

Şehirleri enkaza çeviren afetten geriye büyük kayıplar ve boş meydanlar kaldı.

Büyük yıkımın yaşandığı Malatya’da da yıkılan binalardan çoğunun molozu kaldırıldı.

Bir zamanlar cıvıl cıvıl olan kent merkezinin eski halinden eser yok…

Alışveriş yapacak yer kalmadı

Her şeye rağmen ayakta kalmaya çalışanlar, Ramazan Bayramı için alışverişe çıktı ancak eksikliklerini tamamlayacak bir yer bulamadı.

Vatandaşlar, iş yerleri yıkılan bazı esnafların, satış yapmak için brandalardan oluşturdukları alanlara yönelebildi.

Enkaz, bir kez daha sarstı

Depremlerden önce yüzlerce iş yerinin bulunduğu Şire Pazarı, Akpınar, İnönü, Kışla, Fuzuli, Emeksiz, Kanalboyu ve Tevfik Temelli caddelerinde ise sadece az hasarlı mağazalar faaliyet gösterebildi.

Kentin bu haline şahitlik edenler, bir kez daha sarsıldı.

Bayrama buruk girildiğini söyleyenler de oldu, hiç bayram havasına girilmediğini anlatanlar da…