Malatya'da doğum gününü kutlayan 17 yaşındaki gencin elinde meşale patladı. Patlama sonucu yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı İzzetiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sokakta arkadaş grubuyla doğum günü kutlaması yapan 17 yaşındaki U.Ö., meşale yaktı.

MEŞELA ELİNDE PATLADI

Meşalenin ateşlenmesiyle birlikte elinde patlama meydana gelen genç neye uğradığını şaşırırken, sağ eli kanlar içerisinde kaldı. Kendi imkanlarıyla gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan genç daha sonra Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler patlayan meşaleyle birlikte çok sayıda kan izine rastladı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

Malatya'da bir gencin doğum günü meşalesi elinde patladı VİDEO

























