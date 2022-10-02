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    Malatya'da bir kişi husumetlisi tarafından sırtından bıçakladı

    Malatya'da sokak ortasında husumetlisiyle karşılaşarak kavga eden kişi, sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.
    • 02.10.2022 - 18:05
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    Malatya'da bir kişi husumetlisi tarafından sırtından bıçakladı

    15.30 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan E.K. ile Ü.A. karşılaştıkları Taştepe Caddesi üzerinde tartışmaya başladı.

    Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda E.K.’nin bıçak darbelerine maruz kalan Ü.A. sırtından yaralandı.

    Şüpheli şahsın kaçmaya çalıştığı olayda ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Suç aletiyle yakalandı

    İHA'nın haberine göre, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ü.A. bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılırken, şüpheli E.K. ekipler tarafından olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalandı.

    Hastanede tedavi altına alınan Ü.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya da bir kişi husumetlisi tarafından sırtından bıçakladı #1

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