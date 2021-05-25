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    Malatya'da bir kişi yol kenarında ölü olarak bulundu

    Malatya'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Serkan Oktay isimli şahsın cansız bedenine ulaştı.
    • AA
    • 25.05.2021 - 05:04
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 05:17
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    Malatya'da bir kişi yol kenarında ölü olarak bulundu

    Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Bağyolu Mahallesi'nde kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    TABANCA VE NACAK BULUNDU

    Olay yerine ulaşan polis ekipleri, yol kenarında Serkan Oktay'ın cansız bedenini buldu.

    Polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile nacak buldu.

    Olayla ilgili M.S, Ö.D. ve T.D. gözaltına alınırken Oktay'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

    Malatya da bir kişi yol kenarında ölü olarak bulundu #1

    Malatya da bir kişi yol kenarında ölü olarak bulundu #2

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