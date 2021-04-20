Malatya’da bir mezra karantinaya alındı

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi Dereevler Mezrası koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kurşunlu Mahallesi Dereevler Mezrası’nda karantina uygulanmasının başlatıldığı belirtildi.

İKİNCİ BİR EMRE KADAR SÜRECEK

Açıklamada, karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği kaydedildi.

