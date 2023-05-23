Malatya'da bohçacı kılığına giren hırsızlar yaşlı kadının 10 bin lirasını çaldı Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kendilerine bohçacı süsü vererek yaşlı kadının 10 bin TL'sini çalan biri erkek 3 kişi kayıplara karıştı.

İHA Kılık değiştiren hırsızlar yaşlı kadını hedef aldı.. Malatya'da yaşanılan olayda, bohçacı kılığına girerek yaşlı kadının 10 bin lira parasını çalarak kaçtı. Hekimhan ilçesi Karapınar Mahallesi'ne lüks bir araçla gelen biri kadın 3 kişi kendilerine bohçacı süsü vererek girdikleri N.Y.’nin ikametinde 10 bin lira nakit para, kimlik ve pasaportunun bulunduğu çantayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlar aranıyor Durumu fark eden yaşlı kadınının ihbarı üzere bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.