Euro
11.0732
-0.01%
Dolar
9.5346
-0.02%
Altın
549.66
-0.03%
Borsa
1.536
0.94%
Bitcoin
583.101
-1.13%
BTXN Coin
26.95
0.59%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Malatya'da boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

    Battalgazi ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini boş bir arazide bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, şahıs, polislere teslim oldu.
    • İHA
    • 02.11.2021 - 00:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

    Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.

    Akşam saatlerinde yaşanan olayda İrfan T. (42), evden markete gitmek için çıkan boşanma aşamasında olduğu eşi Nursel T.'yi (38) takibe aldı.

    EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLAYARAK KANLAR İÇİNDE BIRAKTI

    Boş ve kimsenin bulunmadığı arazide Nursel T.'nin önünü kesen İrfan T., bir süre konuştuğu kadını bıçakla defalarca bıçakladı.

    İrfan T. olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kadın çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

    YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Kalbine aldığı bıçak darbesi ile kan kaybı yaşayan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Geride 3 yetim çocuk bırakan talihsiz kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, cinayet şüphelisi koca İrfan T.’nin ise bir süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Malatya'da boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü VİDEO

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir