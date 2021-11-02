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Malatya'da boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Malatya'da boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Battalgazi ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini boş bir arazide bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, şahıs, polislere teslim oldu.