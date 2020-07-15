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    Malatya'da boynuna ip dolanan kedi kurtarıldı

    Boynuna ip dolanan ve boğulma tehlikesi geçiren yavru kediyi, 9 yaşındaki çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtardı.
    • İHA
    • 15.07.2020 - 17:29
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    Malatya'da boynuna ip dolanan kedi kurtarıldı

    Malatya’nın merkezinde, bir pasajın çatı kısmında kabloya dolanan yavru kedi mahsur kaldı.

    Kediyi fark eden vatandaşlar ise duruma el attı.

    9 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN YARDIM İSTEDİLER

    Kedinin düşmemesi için uğraş veren vatandaşlar, gittikçe kabloya dolanan kedinin boğulmaması için yoldan geçen 9 yaşındaki Yağmur'dan yardım istedi. Çevredekilerin sırtına çıkan Yağmur, ipe dolanan yavru kediyi kurtararak aşağı indirdi.

    Boğulmaktan son anda kurtulan yavru kediye esnaf su ve yem verirken, Yağmur'a da teşekkür ettiler.

    Malatya'da boynuna ip dolanan kedi kurtarıldı #1

    Malatya'da boynuna ip dolanan kedi kurtarıldı #2

    Malatya'da boynuna ip dolanan kedi kurtarıldı #3

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