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- Malatya'da boynuna ip dolanan kedi kurtarıldı
Malatya'da boynuna ip dolanan kedi kurtarıldı
Boynuna ip dolanan ve boğulma tehlikesi geçiren yavru kediyi, 9 yaşındaki çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtardı.
- İHA
- 15.07.2020 - 17:29
Malatya’nın merkezinde, bir pasajın çatı kısmında kabloya dolanan yavru kedi mahsur kaldı.
Kediyi fark eden vatandaşlar ise duruma el attı.
9 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN YARDIM İSTEDİLER
Kedinin düşmemesi için uğraş veren vatandaşlar, gittikçe kabloya dolanan kedinin boğulmaması için yoldan geçen 9 yaşındaki Yağmur'dan yardım istedi. Çevredekilerin sırtına çıkan Yağmur, ipe dolanan yavru kediyi kurtararak aşağı indirdi.
Boğulmaktan son anda kurtulan yavru kediye esnaf su ve yem verirken, Yağmur'a da teşekkür ettiler.