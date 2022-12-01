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    Malatya'da çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı

    Malatya'da çakmakla oynayan çocukların evdeki kanepe örtüsünü tutuşturması sonucu çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
    • 01.12.2022 - 18:38
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    Malatya'da çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı

    Saat 14.30 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Katık Sokak içerisindeki evlerinde çakmakla oynayan kardeşler Ö.Ö. (4) ile M.Ö.’nün (17) kanepe örtüsünü tutuşturması sonucu yangın çıktı.

    Çocuklar dumandan etkilendi

    İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, dumandan etkilenen kardeşlere sağlık ekipleri müdahale etti.

    Sağlık durumları iyi

    İHA'nın haberine göre, itfaiyenin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında maddi hasar oluşurken Ö.Ö. ile M.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Malatya da çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı #1


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