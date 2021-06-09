Malatya’da deprem konutları teslim ediliyor

Malatya’nın Battalgazi İlçe Belediye Başkanı Osman Güder, 2 ve 3’üncü etap deprem konutlarının kura çekiminin temmuz ayında yapılacağı müjdesini verdi.

24 Ocak 2020’de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için Malatya’nın Battalgazi ilçesi Gelincik Tepesi’nde depremzeler için 2‘nci etap konutlar yapılıyor.

Gelincik Tepesi’nde yapımı devam eden bin 553 konuttan 678 konutun kurası, 11 ve 12 Haziran günleri Battalgazi Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenecek olan program ile çekilecek.

KONUTLAR KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Battalgazi İlçe Belediye Başkanı Osman Güder, beraberindeki heyet ile birlikte inşası devam eden konutlarda incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden geniş bilgiler alan Başkan Güder, temmuz ayında kura çekiminin yapılacağı 553 konutun kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

“1’İNCİ ETABIN KURA ÇEKİMİ YAPILACAK”

Gelincik Tepesi’nde yapımı tamamlanan 1’inci etap konutların kurasının 11-12 Haziran’da çekileceğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gelincik Tepesi’ne geldiğimiz zaman devletimizin ne kadar güçlü olduğunu ve AK Parti iktidarı dönemi sonrasında yapılan işlerin nihayete erdiğini görüyoruz. Önceki dönemlere baktığımız zaman temel atılır, birkaç iktidar dönemi geçer ve çalışmalar yerinde dururdu. Şükürler olsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü hükümetin neler yaptığını hep beraber görmeye devam ediyoruz. ‘İmkansız’ cümlesi bugüne kadar AK Parti döneminde asla kullanılmadı. Geçen hafta TOKİ Başkanımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde yapımı tamamlanan 1’nci etap konutlarının kurası 11 ve 12 Haziran günü çekilecek. Hak sahipleri konutlarına kavuşacak. İkinci ve üçüncü etabın kuraları da temmuz ayında yapılacak. Hayırlı ve uğurlu olsun.” ifadelerine yer verdi.

“GELİNCİK TEPESİ'Nİ BİLİNÇLİ OLARAK TERCİH ETTİK”

Mağduriyetlerin giderilmesi noktasında Battalgazi Belediyesi olarak 24 Ocak 2020’den bu yana depremzede ailelerin her daim yanında olduklarını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malumunuz 24 Ocak’ta Elazığ merkezli bir deprem yaşadık. İnşallah bundan sonra bu tür doğal afetlerle karşı karşıya gelmeyiz. 24 Ocak depreminden sonra Battalgazi Belediyesi olarak her daim depremzede ailelerimizin yanında olduk. Deprem bölgesinde olmamız sebebiyle konutların sağlıklı ve sağlam zeminler üzerine inşa edilmesi için Gelincik Tepesi’ni bizler bilinçli olarak tercih ettik. Bizler kayaçların bulunduğu alanlarda konutlarımızı inşa ediyoruz. Hem sağlam noktalara konutlarımızı inşa ediyoruz hem de tarımsal alanlarımızı heba etmemiş oluyoruz. Gelincik Tepesi’nde ciddi çalışmalar ve emekler veriliyor.” diye konuştu.