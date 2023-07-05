Malatya'da depremde ağır hasar alan bina atılan taşla yıkıldı 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir bina, vatandaşın taş attığı sırada yıkılarak tuzla buz oldu.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremler, binlerce cana mal oldu…

Milyonlarca kişinin etkilediği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde, binlerce bina da yıkıldı.

Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat’tan itibaren devlet-millet el ele verdi, yaraları sarmaya çalıştı.

Afetten 15 gün sonra başlatılan çalışmalarla yeni konutların temeli atılırken, bir yandan da ağır hasarlı binaların yıkımı gerçekleştirildi.

Çoğu bölgede tamamlanan yıkım çalışmaları, devam ediyor.

Depremden etkilenen illerden biri olan Malatya ilçesinden gelen bir görüntüde hasarın boyutu bir kez daha gözler önüne serildi..

Hasarlı bina atılan taşla yıkıldı

Yeşilyurt ilçesinde bir vatandaş, ağır hasarlı binaya taş attı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, atılan taşla birlikte 8 katlı bina yerle bir oldu.