Malatya’da depremde yıkılan binanın enkazında erkek cesedi bulundu Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazında 30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İHA Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat günü meydana gelen iki deprem, Malatya’yı da yıktı, geçti. Kentte, binlerce bina yıkıldı, binlerce kişi hayatını kaybetti. Kayısının başkentinde enkaz kaldırma çalışmalarına devam edilirken, üzücü bir gelişme yaşandı. 30 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Emeksiz Caddesi üzerindeki bir binanın enkazında 30 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu. Üzerinde kimlik çıkmayan ceset, ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.