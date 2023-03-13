Malatya'da depremin şiddetini gösteren yeni görüntü ortaya çıktı Kahramanmaraş merkezli yaşanılan depremlerden etkilenen Malatya'da bir markette yaşanan korku ve panik kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye'yi yasa boğdu.

11 ili etkileyen ve 48 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği depremde, on binlerce kişi de evsiz kaldı.

Üzerinden bir ay geçen depremde yaralar sarılmaya çalışılırken, bir yandan da ortaya çıkan görüntüler depremin şiddetini gözler önüne seriyor..

Malatya’da 6 Şubat günü 13.24'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Depremin şiddetini gösteren yeni görüntü

Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde hizmet veren bir marketin farklı noktalardaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, market çalışanları ile müşterilerin büyük korku ve panikle kaçıştıkları görülüyor.

"Deprem korkusuyla yaşıyoruz"

Depreme markette yakalanan çalışanlarından 47 yaşındaki Şükrü Dağaşan, binanın yıkılmasından korktuklarını ifade ederek hala deprem korkusu ile yaşadıklarını söyledi.