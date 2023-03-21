Malatya'da depremzedeler için iftar çadırları kuruldu Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da görev yapan Van Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurum ekipleri, ramazan ayında depremzedelerin iftarlarını açabileceği çadırların kurulumuna başladı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından yaraların sarılması için çalışmalar sürdürülürken, depremin vurduğu Malatya'da görev yapan Van Büyükşehir Belediye ve diğer kurum ekipleri, 23 Mart'ta başlayacak olan ramazan ayı öncesi iftar çadırlarının kurumuna başladı. Okul ve nikah sarayı bahçelerine iftar çadırları kuruldu Bu amaçla, depremzedeler için Battalgazi ilçesinde Atatürk Anadolu Kız Lisesi, Yeşilyurt ilçesinde Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Beydağı konteyner kenti, Malatya Nikah Sarayı bahçesi ve Diniye Çalık İlkokulu bahçesinde iftar çadırları kuruldu. Ramazan ayı süresince depremzedelere iftar ve sahur vakti bu çadırlarda yemek verileceği belirtildi.

