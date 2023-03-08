Malatya’da dev yarık: Dağdaki görüntü korkuttu Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da bin 400 rakımlı dağda oluşan dev yarıklar görenleri ürkütüyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ili etkiledi.

Büyük yıkımlardan biri de Malatya’da oldu.

Metrelerce yarık oluştu

Üçüncü depremi de yaşayan kentin Akçadağ ilçesindeki Aliçeri-Resuluşağı mahallelerinin bulunduğu bin 400 rakımlı dağlarda metrelerce yarıklar oluştu.

İlçenin birçok farklı noktasında benzer görüntülerin bulunduğu öğrenildi.

"Bölge halkına yardımlar helikopterlerle yapıldı"

Bölge sakinlerinden Zafer Cahit Leventoğlu, “Akçadağ ilçe merkezinde 15 gün önce buraları cep telefonu ile çekmiştim, kar kalkınca depremin ne kadar şiddetli olduğunu gördük. Levent yolu dağlardan kopan kayalar nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Bölge halkına yardımlar helikopterlerle yapıldı. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.” diye konuştu.