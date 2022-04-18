Malatya’da don hasarı 1 milyar doların üzerinde

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç, zirai donun kayısı bahçelerinde hasar bıraktığını belirterek, “Ürün kaybımız 1 milyar doların üzerinde” dedi.

Malatya kayısısını don vurdu, binlerce üretici mağdur oldu.

Ürün kaybının milyar dolarları bulduğu felaketle ilgili Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç, bir açıklama yaptı.

İlçe ziraat odaları başkanlarının da yer aldığı toplantıda Kılınç, kayısının Malatya’nın ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan en büyük tarımsal ürün olduğunu söyledi.

“Bütün Malatya zarar gördü”

Yaşanan don afetinin kayısı ağaçlarına ciddi zarar verdiğini belirten Kılınç, “Kayısı geçmiş yıllarda da don afetlerinde çoğu kez bölgesel kaybettik. 14 Nisan yaşanan don felaketi ile 2014 yıllında yaşadığımız donla aynı şekilde oldu. Bütün Malatya zarar gördü. Don bu mevsimde badem, ceviz kayısının erkenci ağaçlarına ciddi zararlar verdi.” dedi.

“Bu, Türkiye ekonomisinin kaybıdır”

İHA'da yer alan habere göre ürün kaybının 1 milyar doların üzerinde olduğunu ifade eden Kılınç, “Devletimiz TARSİM sigortası üzerinden destek verdi, ‘herkes yaptırsın’ dedi ama primler yükseldi. Vatandaşımız şimdi TARSİM sigortası yaptıramıyor. Malatya olarak bizim ürün kaybımız 1 milyar doların üzerinde. Bu Malatya'nın, üreticinin, Türkiye ekonomisinin kaybıdır. 8 buçuk milyon ağacımız çiftçi kayıt sistemine kayıtlı… 2 milyon kayısı ağacımız da kayıt dışı olduğundan bugün 10 milyon 500 bin ağaçla üretim yapıyoruz. Bu kadar ağacın masrafını hesaplandığı zaman çok ciddi bir rakam.” ifadelerini kullandı.

“Borçların 1 yıl faizsiz ertelenmesi gerekir”

Girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu ve çiftçilerin zor durumda olduğuna da değinen Kılınç, “Çiftçi borçlu. Mazotta, gübrede, ilaçta, elektrik, gübre fiyatlarının yüksek oluşu üreticiyi borçlandırdı. Hükumetimizin çiftçiye destek vermesi gerekiyor. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi’ye olan borçların da 1 yıl faizsiz ertelemesi gerekir. Malatya olarak tüm vekilleri üreticinin yanında olmaya çağırıyoruz.” diye konuştu.