DHA
6 Şubat günü, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Büyük yıkıma yol açan depremlerden 11 il etkilendi.
O illerden biri de kayısının diyarı Malatya oldu.
Molozlar taşınıyor
Kentin merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde, enkaz kaldırma çalışmaları ve acil yıkım kararı alınan binaların yıkımı sürüyor.
İş makineleriyle kamyonlara yüklenen tonlarca moloz, kent merkezinin dışına taşınıyor.
Enkazın kalktığı bölgeler ise boş meydanlara dönüştü.
Sokaklar sessiz
Bir zamanlar çok sayıda kişinin yaşadığı bu sokaklar, yerini sessizliğe bıraktı.
Kentteki enkaz kaldırma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.