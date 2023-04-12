Malatya'da enkaz kaldırılınca boşalan alanlar, meydana dönüştü Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Malatya'da yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı bölgelerde boşalan alanlar, meydana dönüştü. Bir zamanlar çok sayıda kişinin yaşadığı sokaklar, yerini sessizliğe bıraktı.

DHA

6 Şubat günü, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Büyük yıkıma yol açan depremlerden 11 il etkilendi.

O illerden biri de kayısının diyarı Malatya oldu.

Molozlar taşınıyor

Kentin merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde, enkaz kaldırma çalışmaları ve acil yıkım kararı alınan binaların yıkımı sürüyor.

İş makineleriyle kamyonlara yüklenen tonlarca moloz, kent merkezinin dışına taşınıyor.

Enkazın kalktığı bölgeler ise boş meydanlara dönüştü.

Sokaklar sessiz

Bir zamanlar çok sayıda kişinin yaşadığı bu sokaklar, yerini sessizliğe bıraktı.

Kentteki enkaz kaldırma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.