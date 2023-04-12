DHA

6 Şubat günü, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki meydana geldi.

Büyük yıkıma yol açan depremlerden 11 il etkilendi.

O illerden biri de kayısının diyarı oldu.

Molozlar taşınıyor

Kentin merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde, enkaz kaldırma çalışmaları ve acil yıkım kararı alınan binaların yıkımı sürüyor.

İş makineleriyle kamyonlara yüklenen tonlarca moloz, kent merkezinin dışına taşınıyor.

Enkazın kalktığı bölgeler ise boş meydanlara dönüştü.

Sokaklar sessiz

Bir zamanlar çok sayıda kişinin yaşadığı bu sokaklar, yerini sessizliğe bıraktı.

Kentteki enkaz kaldırma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Malatya'da enkaz kaldırılınca yeni meydanlar ortaya çıktı
Malatya'da enkaz kaldırılınca yeni meydanlar ortaya çıktı
Malatya'da enkaz kaldırılınca yeni meydanlar ortaya çıktı
Malatya'da enkaz kaldırılınca yeni meydanlar ortaya çıktı