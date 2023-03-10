Malatya'da evlerini kaybeden mahalleli Mehmetçik'ten Türk bayrağı istedi Depremden etkilenen Malatya'da kırsal Kadiruşağı Mahallesi'nde yaşayan depremzedelerin Mehmetçikten öncelikli isteği Türk bayrağı oldu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Depremin etkilediği illerden biri de Malatya ili oldu.

Depremlerde 120 hanenin köy konağı dışındaki tüm yapıları yıkılan ya da ağır hasar gören Yeşilyurt ilçesine bağlı kırsal Kadiruşağı Mahallesi'ne yardıma giden askerler, kısa sürede halkın barınabilmesi için çadırlar kurdu.

Mehmetçik'ten Türk bayrağı istediler

Mahalle sakinleri, kendilerine ihtiyaçlarını soran Mehmetçikten öncelikle Türk bayrağı getirmelerini talep etti.

Mahalleye ulaştırılan Türk bayrakları, kurulan çadırlara asıldı.

Mahalle sakinlerinden 63 yaşındaki Eşref Çolak, AA muhabirine, mahalle sakinlerinin Dulkadiroğulları'ndan gelme bir boy olduğunu söyledi.

Çolak, mahallenin daha önce de çığ, deprem gibi doğal afetlerle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Köyden Çanakkale Savaşı'na 90, Kafkas Cephesi'ne ise 80 genç gitmiş ve neredeyse hepsi şehit olmuş. Köyümüzde 1915'ten 1930 yılına kadar bebek sesi duyulmamış." dedi.

"Bir baktım caminin minaresi bana doğru geliyor"

6 Şubat'ta da büyük bir afet yaşadıklarını hatırlatan Çolak şöyle konuştu:

"Deprem başlayınca dışarıya çıktım. O sırada müthiş bir tipi ve yarım metreden fazla kar vardı. Bu sırada herkes birbirini uyardı, bunun devamı gelir diye tekrar evlere girmedik. Öğleyin ikinci deprem oldu. Bir baktım caminin minaresi bana doğru geliyor. Üzerime düşse kurtulmam mümkün değil. O anda hatırıma, depremde yapılması gerekenler geldi. Ellerimi başımın arasına aldım, o şekilde bekledim."

"Devletimiz, ordumuz ve halkımız sağ olsun"

Çolak, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Yüreği büyük bir halk. Kardan ve yola düşen kayalardan dolayı iki gün yolumuz kapalıydı. Yolumuz açılınca yardımlar ulaşmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri geldi. İhtiyacımız olan gıdalarımızı, su ve giyecek ihtiyacımızı yetiştirdiler. Dördüncü gün de çadırlarımız geldi. Bizden isteğimizi sordular. Biz, 'Bin yıldır bu bayrağın altındayız, bize bayrak gönderin' dedik. İsteğimizi yerine getirdiler. Her çadırımıza bir bayrak verdiler, bayraklarımızı çadırlara astık. Allah bu bayrağı, bu devleti başımızdan eksik etmesin. Ölürsek de bu bayrakların altında ölelim, şehit olursak da bu bayrakların altında olalım. Temennimiz buydu. Bayrakları getirdikleri için Mehmetçiğe teşekkür ederiz."

"Türk bayrağı buradaysa devlet buradadır"

Köy sakinlerinden Ali Çolak da güçlü olduklarını göstermek için Türk bayrağı talebinde bulunduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin yıllardır terörle mücadele ettiğini anlatan Çolak şu ifadeleri kullandı: