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    Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

    Malatya’nın Pütürge ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki genç hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.
    • 25.11.2022 - 01:15
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    Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

    Malatya'da akşam saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Ersele Mahallesi’nde, U.C. (29) yönetimindeki 23 DN 577 plakalı hafif ticari araç olumsuz hava şartları nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.

    Hastanede yaşamını yitirdi

    İHA'nın haberine göre, kazada araç sürücüsü ile birlikte Polat Coşkun (19) yaralandı. Çevredekilerin kazayı fark etmesinin ardından yapılan ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Pütürge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Polat Coşkun kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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