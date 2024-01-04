Malatya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA
Malatya-Ankara karayolu Bostanbaşı Kavşağı'nda, Ankara istikametine seyir halinde olan B.K. idaresindeki 44 DJ 793 plakalı otomobil ile aynı yöne seyreden M.K. yönetimindeki 44 PA 592 plakalı hafif ticari araç kavşak içerisinde çarpıştı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Kazada M.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış