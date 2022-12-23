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    Malatya'da hafif ticari araçla pikap çarpıştı: 2 yaralı

    Malatya’da hafif ticari araçla pikabın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
    • 23.12.2022 - 03:58
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    Malatya'da hafif ticari araçla pikap çarpıştı: 2 yaralı

    Malatya-Sivas kara yolu Kendirli mevkiinde, Sivas istikametine seyir halinde olan B.S. (40 ) yönetimindeki 44 ABG 411 plakalı hafif ticari araçla R.D. (21) idaresindeki 06 BY 9686 plakalı pikap kuzey çevre yolu bağlantı kavşağında çarpıştı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Kazada, B.S. ile H.D. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya da hafif ticari araçla pikap çarpıştı: 2 yaralı #1

    Malatya da hafif ticari araçla pikap çarpıştı: 2 yaralı #2


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