Malatya'da hasarlı bina kendiliğinden çöktü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, MHP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı bina kendiliğinden yerle bir oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremler, Malatya'da büyük yıkıma neden oldu. Binlerce binanın yıkıldığı kentte, ayakta kalmayı başaran ağır hasarlı binalar da yıkılmayı bekliyor. Battalgazi ilçesi Hüseyinbey Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki MHP İl Başkanlığı'nın bulunduğu 7 katlı bina da 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldı. Kolonları kırılan binada çökme meydana geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. MHP tarafından kullanılıyordu Öte yandan, binada MHP İl Başkanlığı'nın yanı sıra Ülkü Ocakları ve MHP Yeşilyurt Başkanlığı ile dükkanların bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, caddeye giriş ve çıkışları kapattı.